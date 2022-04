Gabulov: “Ci abbiamo provato a prendere Kokorin. Era disposto anche a diminuirsi l’ingaggio, ma…”

Il direttore generale del Kimkhi, Vladimir Gabulov, squadra che milita nella Serie A in Russia, ha parlato del tentativo fatto durante l’ultimo mercato di prendere l’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin. Tentativo che non è andato però a buon fine.

“Abbiamo chiamato Sasha perché ci aiutasse sul terreno di gioco – la parole di Gabulov sono riportate da football24.ru – È chiaro che non abbiamo la capacità finanziaria per pagare per intero il suo attuale ingaggio. Ma lui era pronto anche a scendere nelle sue pretese, ma non è bastato”.

Poi ha aggiunto: “Come si svilupperà ulteriormente la situazione, è difficile dirlo. Questo però non è un problema all’ordine del giorno”.