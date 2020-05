Gagliardini a un passo dal Torino: e Pradè lo depenna definitivamente dalla lista degli obiettivi

Non se ne è mai fatto di nulla, ma il nome di Gagliardini continua a essere accostato alla Fiorentina. Una telenovela che però potrebbe finalmente trovare un epilogo, che non sarà a tinte viola. Secondo Tuttosport, infatti, il centrocampista ex Atalanta sarebbe vicinissimo al Torino. I granata potrebbero aggiudicarselo dando in cambio all’Inter Izzo, difensore molto apprezzato da Antonio Conte. Vedremo se l’operazione si concluderà, ma una cosa è certa: Gagliardini non sarà un giocatore della Fiorentina.