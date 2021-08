Galabinov si scaglia contro Italiano: “Non voglio sprecare parole per lui”

Nel corso di un’intervista rilasciata a TMW, l’ex attaccante dello Spezia Andrej Galabinov si è soffermato anche su Vincenzo Italiano. Il bulgaro è stato allenato dall’attuale allenatore della Fiorentina proprio nella passata stagione.

Queste le sue parole nei confronti del tecnico viola: “Per me è una questione chiusa, preferirei non parlare di lui. Non voglio sprecare parole per lui”. Un rapporto che si è incrinato nel corso del tempo: da capire se per il poco spazio trovato da Galabinov nella seconda parte della passata stagione o per la scelta di Italiano di lasciare lo Spezia per firmare con la Fiorentina.