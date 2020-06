Galante: “Spalletti vuole allenare la Fiorentina, al 100%. Milenkovic? Da dirigente non lo cederei mai”

Fabio Galante, ex difensore e oggi rappresentante istituzionale dell’Inter, è intervenuto a Lady Radio per commentare i temi del momento in casa Fiorentina: “Da toscano mi manca non aver giocato con la maglia viola. Milenkovic? Da dirigente non lo darei mai via, ma va anche capito quanto la dirigenza abbia la necessità di incassare. Terrei il serbo per puntare ai primi quattro-cinque posti. Chiesa? Spero per lui che possa ricalcare la carriera di Antognoni, ma nel calcio di oggi queste cose non accadono più. Lo ritengo tra i giovani più bravi e interessante, ce ne vorrebbero di calciatori come lui. L‘Inter potrebbe offrire Nainggolan, sarebbe una contropartita interessante. Spalletti? Vuole allenare la Fiorentina, al 100%. E’ molto legato a questi colori, ricordo di una sua foto con la maglia viola e lo prendevamo in giro dicendogli che gli stava bene. Sono certo che allenerebbe volentieri la Fiorentina, ma in generale sarebbero in pochi a non accettare: stiamo parlando di un club importante, lo dice la storia. Castrovilli? L’anno scorso l’ho visionato per Spalletti e Ausilio, e ho tante ottime relazioni. Ma neanche io pensavo che potesse diventare così forte, è un centrocampista moderno nonché un gioiello da tenere stretto”.

