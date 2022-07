Galatasaray su DAZN, diverso il discorso per Qatar e Betis: ecco dove vedere le prossime amichevoli della Fiorentina

La Fiorentina è attesa da tre amichevoli sicuramente più provanti e che daranno maggiori indicazioni rispetto a quelle di Moena. La buona notizia per i tifosi viola è che tutte saranno visibili in tv, sebbene con modalità diverse.

La gara con il Galatasaray, di scena domenica alle 18, verrà infatti trasmessa da DAZN come fosse un match di campionato. Le partite contro Qatar e Betis Siviglia, invece, andranno in onda su Olybet.tv, “infotainment partner” sia della Fiorentina sia del club spagnolo. Si presume che a breve il suddetto sito sveli modalità ed eventuali costi per vedere le partite.