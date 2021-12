Galbiati: “Boga conosce la Serie A, ma Ikoné ha molta più esperienza. Per l’Europa serve un altro giocatore”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati ha toccato diversi temi nel corso dell’intervento a Lady Radio.

Ecco le sue dichiarazioni: “Chi ha fatto il colpo tra Fiorentina e Atalanta con Ikoné e Boga? I nerazzurri sono avvantaggiati perché l’ivoriano conosce il campionato italiano. L’esperienza, però, è dalla parte del francese: con il Lille ha già giocato in Champions League, in più ha presenze nella Francia. Rimane comunque il fatto che l’Atalanta ha fatto un gran colpo”.

Continua così Galbiati: “Cinque esterni d’attacco cominciano ad essere tanti, sto cominciando a pensare che uno potrebbe andare a giocare in prestito. Mi auguro che Vlahovic possa giocare tutte le partite, ma se la Fiorentina vuole andare in Europa c’è bisogno di un altro attaccante. Castrovilli? Gli infortuni avuti nell’ultimo anno lo hanno condizionato anche a livello fisico. Poi ci vuole anche la testa, ma questo non credo che sia un problema di Gaetano”.