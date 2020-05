Galbiati: “Chiesa? L’avrei dato via appena è arrivato Commisso. Forse qualcuno ha dato un pizzicotto a Spadafora”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati ha parlato così a Lady Radio: “Credo che non finirà come in Francia, anche le dichiarazioni di Spadafora cambiate da domenica ad oggi fanno pensare che qualcuno gli abbia dato un pizzicotto dicendogli che il campionato va finito, per vari motivi. Chiesa? L’avrei dato via appena è arrivato Commisso. Se ci sono offerte che la società reputa congrue, con moneta sonante o magari giocatori interessanti che possono essere d’aiuto, lo cederei senza alcun problema. Farebbe più comodo avere soldi, così li spendo come voglio”.