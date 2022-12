Galbiati: “Commisso ci ha visto giusto con Amrabat. Fiorentina, ecco cosa serve dal mercato”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati, ha parlato così a Toscana Tv: “Amrabat è il calciatore della Fiorentina che è cresciuto di più. Era stato comprato per una cifra elevata, forse anche troppo. Però in stavolta, Commisso ci ha visto giusto. Nell’ultimo periodo in cui Italiano ha cambiato modulo, il tecnico gigliato è riuscito a mascherare molti problemi. La Fiorentina è tornata a segnare, poi tanto dipenderà da Jovic e Cabral, che dovranno trovare la via del gol con continuità. Mercato? Serve un esterno basso a destra e un difensore centrale”.