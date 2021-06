Galbiati: “Commisso con Mendes sapeva a cosa andava incontro. Gattuso? Secondo me c’era qualcosa sotto con il Tottenham, era tutto organizzato”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati a Lady Radio ha parlato così della vicenda Gattuso: “Si vedeva già da una settimana che c’era qualcosa che non andava. In Italia, poche squadre non dipendono dai procuratori. Mendes è uno dei migliori al mondo nel suo lavoro. Il problema sono le commissioni e per questo sono d’accordo con Commisso, però sapeva a cosa andava incontro, doveva pensarci prima. Gattuso? Secondo me c’era qualcosa sotto con il Tottenham, visto che hanno aspettato a far firmare Fonseca. Per me, era tutto organizzato”.