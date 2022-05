Galbiati: “Commisso mi ha deluso, dalle sua parole si è capito che sarà sempre un’autogestione”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati ha commentato le parole del presidente viola Rocco Commisso a TMW Radio.

“Speravo che da questa conferenza stampa il presidente facesse capire ai tifosi che questo era un punto di partenza per il futuro. Però da come si è capito, siamo un po’ alle vecchie. Sarà sempre un’autogestione, ma non ci ha fatto capire altro, che magari punteremo sempre all‘Europa. E’ stata una delusione. Anche all’epoca dei Della Valle era autogestione, ma spesso siamo andati nell’Europa che conta”.

Continua così Galbiati: “Il futuro di Italiano? Uno si voleva sentire dire che si punta su di lui e si punta a un certo campionato di livello. E Commisso non lo ha detto. Niente da dire sull’annata trascorsa, con momenti eccezionali e alcuni bassi, ma è stata stratosferica. Adesso è impensabile di tornare indietro, ma si deve cercare di andare avanti. C’è stato un incontro tra Italiano e Barone domenica scorsa, ci sarebbe da capire cosa si sono detti. Magari il tecnico ha chiesto una squadra all’altezza. Ora c’è da capire cosa succederà”.