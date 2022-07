Galbiati: “Cosa succederà a Cabral? Con Jovic la Fiorentina dimostra di non dargli fiducia”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati è intervenuto a Lady Radio soffermandosi sui temi del momento.

“Su Jovic penso che lo stipendio possa essere un problema all’interno dello spogliatoio. E inoltre chiedo: che succederà con Cabral? Ok che c’è la Conference, ma la Fiorentina potrebbe anche non passare i preliminari. Se la società ha speso quindici milioni di euro a gennaio, vuol dire che ci credi e vuoi farlo giocare: se però acquisti Jovic, significa che non dai il massimo della fiducia all’ex Basilea perché il serbo viene a Firenze per giocare”.

Continua così Galbiati: ” E’ significativo avere un centrale destro e l’altro mancino, soprattutto in fase di impostazione. Sono contento per Mandragora, è un ottimo giocatore che a me è sempre piaciuto molto: anche Gollini è un discreto acquisto. Kouame? Penso che alla fine verrà nuovamente ceduto, mentre Zurkowski alla fine potrebbe restare”.