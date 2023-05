Galbiati: “Credo che Italiano si affiderà a Saponara: è un momento decisivo. Basilea favorito per il passaggio del turno. Troppo pochi i sette gol di Cabral in campionato”

Nell’analizzare l’imminente sfida di ritorno delle semifinali di Conference League col Basilea, l’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati fa il punto della situazione a Lady Radio. Ecco cosa ha detto l’ex calciatore viola: “E’ una partita molto difficile, credo la Fiorentina sia un po’ in calando sul piano fisico e mentale. Il Basilea ha perso male in campionato ma ormai ha la testa alla conference vista la classifica. Hanno problemi economici ed i soldi europei farebbero molto comodo agli svizzeri. Do ancora un piccolo vantaggio al Basilea, oltretutto il sistema di gioco che ha crea dei problemi alla Fiorentina“.

“Secondo me giocherà Saponara, e non Ikone. Nei momenti decisivi Italiano si fida molto di lui, è il più tecnico degli esterni e tatticamente sapiente. Ranieri non credo rigiocherà, penso vedremo Quarta per la costruzione, accanto a Milenkovic. Anche Castrovilli lo vorrei vedere, serve la sua brillantezza, già dal primo minuto”.

“Non ho capito bene se Jovic e Terzic siano stati puniti per il post su Instagram. Terzic ha giocato, l’altro no. In questi casi, o non si entra in campo o c’è una multa. A questo punto Jovic avrebbe potuto giocare anche sabato con l’Udinese. Cabral? 7 gol in campionato sono troppo pochi, Dia della Salernitana ne ha fatti più del doppio. La stagione viola è positiva, non è facile centrare due finali. Già vincere una coppa sarebbe fantastico, due un’assoluta apoteosi. Nell’insieme è impossibile non definire l’annata positiva”.