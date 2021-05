Galbiati: “E’ inutile avere un presidente con i soldi se poi li spende male e senza programmazione. I tifosi sbagliano perché la Fiorentina è stata, ma ora non siamo più quelli di una volta e…”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati ha parlato così a Lady Radio: “Prima di puntare all’Europa League, bisogna pensare a ricostruire la squadra. Serve una programmazione precisa. La Fiorentina ha diversi problemi e risolverli tutti in un anno è difficile. L’obiettivo essenziale per la prossima stagione potrebbe essere provare a lottare per l’Europa League. Con Prandelli ci sono voluti tre anni prima di arrivare in Champions. E’ inutile avere un presidente con i soldi se poi li spende male e senza una programmazione. Averli non conta nel calcio, bisogna saper programmare. I tifosi sbagliano perché la Fiorentina è stata, ma ora non siamo più quelli di una volta e dobbiamo tornare ad esserlo con una programmazione”.