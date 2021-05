Galbiati: “Gattuso? Potrebbe essere un punto di inizio per costruire qualcosa. Ma sarebbe un commissariamento di Barone…”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati ha parlato così a Toscana Tv: “Se Gattuso dovesse essere il prossimo tecnico viola, la Fiorentina dovrà ricostruire. Il tecnico calabrese è un allenatore a cui piace costruire dalle basi, si esalta nelle difficoltà. Potrebbe essere un punto di inizio per costruire qualcosa. Ma a lui dovranno essere forniti i mezzi per costruire. Gattuso sarebbe un commissariamento di Barone più che di Pradè. Ribery? Se venisse un tecnico come Gattuso, probabilmente il francese diventerebbe una presenza molto forte nello spogliatoio”.