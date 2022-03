Galbiati: “Gonzalez e Ikoné dal 1′ cambierebbero l’idea di gioco della Fiorentina. Torreira in campo anche se torna venerdì”

L’ex giocatore della Fiorentina Roberto Galbiati, sulle frequenze di Lady Radio, ha parlato della formazione della squadra di Vincenzo Italiano che potrebbe scendere in campo domenica nel derby toscano contro l’Empoli.

“Gonzalez e Ikoné non hanno mai giocato assieme dal 1’, sarebbe la prima volta che la Fiorentina gioca con due esterni d’attacco nel tridente offensivo. Cambierebbe anche l’idea di Italiano, che predilige due giocatori che si accentrano sul piede forte. Se dovessero giocare, mi aspetterei uno di loro che va sul fondo per il cross e l’altro che viene dentro al campo”.

Continua così Galbiati: “Piatek? Stasera giocherà una partita importantissima con la sua Polonia, per capire se potrà esserci contro l’Empoli dovremo aspettare e vedere come torna dopo l’infortunio. Torreira, invece, penso che giocherà dal 1’ anche in caso di ritorno a Firenze nella giornata di venerdì”.