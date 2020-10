Galbiati: “Iachini va sicuramente criticato ma da una parte lo capisco. Il centrocampo della Fiorentina è zoppo”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati, alla trasmissione A Tutto Gol in onda su Toscana Tv ha commentato così la sconfitta della Fiorentina contro la Sampdoria: “Penso che sicuramente Iachini sia da criticare dopo una partita così, però penso allo stesso tempo che sia anche da difendere. Chi doveva mettere a centrocampo? Non avendo Pulgar e Borja Valero la Fiorentina non aveva un regista classico. Il centrocampo della Fiorentina è zoppo. La Fiorentina non ha i calciatori per fare il gioco che vorrebbe Iachini”.

0 0 vote Article Rating