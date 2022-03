Galbiati: “Igor-Milenkovic? Nessuno dei due è bravo in fase di impostazione. Il mio ‘appunto’ a Italiano…”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati, a Lady Radio, ha parlato della difesa viola: “La coppia Igor Milenkovic è quella migliore anche per rendimento. Gli altri non hanno dimostrato di valere come loro. Il problema è che nessuno di loro due è un centrale che imposta”.

Poi ha proseguito: “Faccio un piccolo appunto ad Italiano: quando sai che gli avversari limitano Torreira in fase di costruzione, dovresti far scendere una delle due mezz’ali. Altrimenti la Fiorentina rischia di dover giocare sempre a palle alte”.