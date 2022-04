Galbiati: “Igor sta migliorando e il merito è anche di Italiano, un allenatore che sa come farsi capire. A Napoli c’erano 9 giocatori che l’anno scorso ci sembravano delle ciofeche”

Roberto Galbiati, storico ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto su Lady Radio per commentare la prestazione di Igor contro il Napoli. Ecco cosa ha detto: “Non mi aspettavo una crescita così repentina. Sta diventando un ottimo difensore. Grande merito del ragazzo, ma tanto anche a Italiano: è migliorato sotto tutti gli aspetti. Si sta avvicinando a Bremer, anche se il calciatore del Torino è superiore. Sul gol di Osimhen ha sbagliato posizionamento. ma può darsi che con i crampi non sia riuscito ad arrivare su quella palla“.

Ancora sulla vittoria di Napoli: “La formazione di domenica aveva 9 giocatori della passata stagione quando a noi parevano tutte ciofeche. Con la cura Italiano vediamo giocatori che sono tornati all’altezza del loro nome. Far capire le proprie idee e farle assimilare il più velocemente possibile conta tanto per un allenatore. Italiano ha portato sin da Moena i suoi principi e la squadra lo ha seguito“.