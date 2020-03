Galbiati: “Il calcio dovrebbe dare mano agli ospedali; se la Serie A chiede l’aiuto statale siamo rovinati”

L’ex calciatore della Fiorentina, Roberto Galbiati è intervenuto a Lady Radio parlando della situazione calcistica: ” Dovrebbe essere il calcio a dare mano agli ospedali come ha fatto qualche giocatore in silenzio; non deve essere lo Stato a dare mano il calcio”.

Ed ha aggiunto: “Io credo che come gli altri in questo momento di sofferenza, dove c’è gente che non va a lavorare, con operai messi in cassa integrazione penso che anche i calciatori in un mese in cui non lavorano debbano fare i loro sacrifici”.

E sul possibile aiuto statale al calcio: “Credo che le squadre di Serie A possano fare da sole, se deve chiedere l’aiuto statale la terza fonte di PIL dell’Italia siamo rovinati. Bisogna dare mano alle scuole calcio e a quelle dilettantistiche”.