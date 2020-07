Galbiati: “Io avrei tenuto Iachini. Perchè òa soprintendenza se ne esce solo ora? E’ un anno che si sa…”

L’ex giocatore della Fiorentina, Roberto Galbiati è intervenuto su Radio Bruno parlando del centro sportivo: “Firenze schiuma di rabbia, come mai la Soprintendenza se ne esce solo ora? È un anno che si sa del centro sportivo. Spero che Commisso non si faccia scoraggiare; di sicuro è andato incontro a problematiche che non si aspettava”.

E su Iachini: La risposta l’ha data Pradè, che ha detto che è stato preso per salvarsi e lo ha fatto. Suona come un benservito. Io lo avrei tenuto ma capisco che se le mire sono così ambiziose serve un altro profilo. Piacerebbe anche a me vedere una squadra forte, ma bisogna avere obiettivi chiari. Credo che Commisso e Barone adesso abbiano capito l’importanza di programmare”