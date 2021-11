Galbiati: “Italiano è bravissimo, ma deve migliorare la gestione dei finali di partita. Oggi la Fiorentina avrebbe qualche punto in più”

L’ex giocatore della Fiorentina Roberto Galbiati ha parlato di Vincenzo Italiano e dei miglioramenti che deve fare alla propria squadra nel corso dell’intervento a Lady Radio.

Di seguito il suo pensiero: “Italiano è un tecnico bravissimo: ha portato idee nuove a Firenze e reso la Fiorentina una squadra in grado di lottare per le posizioni che le competono. Però va detta una cosa: se nelle sue precedenti esperienze a Trapani e a La Spezia, oltre che in riva all’Arno, non ha mai gestito al meglio i finali di partite, ciò significa che sotto questo determinato aspetto non è mai cresciuto. Da allenatore devi saper fare gestire le partite ai tuoi giocatori. Se fosse riuscito a farlo, oggi la Fiorentina avrebbe qualche punto in più”.