Galbiati: “La Fiorentian doveva farsi trovare pronta dinanzi alla partenza di Nastasic. Alcune parole di Italiano…”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati, a Toscana Tv, ha espresso la propria opinione sulle ultime difficoltà della Fiorentina di Italiano: “A poche ore dal termine della campagna acquisti, la Fiorentina a ceduto Nastasic. Credo che la società viola doveva prepararsi a questa evenienza, comprando un altro centrale di ruolo”.

Poi ha evidenziato: “Non pensavo che Italiano partisse con la squadra “titolare” contro il Riga. Il tecnico gigliato sta dimostrando che non sa gestire bene una partita ogni tre giorni. L’aspettativa per questa partita era alta. Italiano? Anche alcune sue parole, non hanno generato molta simpatia, anche tra i tifosi”.