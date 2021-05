Galbiati: “La Fiorentina riparta da una programmazione seria: serve un cambiamento radicale”

L’ex Giocatore della Fiorentina Roberto Galbiati, durante un collegamento a Radio bruno, ha avuto modo di commentare la situazione dei viola in vista della prossima stagione. Queste le sue parole: “Quella di stasera contro il Crotone sarà un’amichevole, è meglio pensare subito al futuro. Mi auguro che la dirigenza quest’anno possa avere una programmazione, scegliere un allenatore tanto per fare è inutile: a questa Fiorentina serve ripartire subito. In Serie A non si può pensare di andare avanti pensando giorno per giorno, spero che la società abbia in mente una programmazione seria e che da quella parta per scegliere il giusto allenatore. Quelli che ho sentito nelle ultime settimane sono tutti nomi interessanti, ma non possono essere buttati lì a caso. La conferma di Vlahovic? Quando programmi sai già chi dare via e chi tenere, bisogna vedere nella realtà dei fatti quanta forza ha questa società per trattenerlo. Ma non dipende solo dai soldi, bensì dai giocatori che arriveranno questa estate. Se segni 20 gol non devi lottare per retrocedere, una situazione del genere sicuramente non farebbe piacere ad un procuratore, e sappiamo molto quanto influiscono sulle scelte dei giocatori nel calcio di oggi. Se arriva una squadra che ti porta 50/60 milioni sarà difficile trattenerlo. Rivoluzione totale in difesa? Martinez Quarta è un punto di partenza interessante, ma lui e Igor non bastano per raggiungere un certo livello. Occorre un giocatore d’esperienza, chi verrà in panchina vorrà sicuramente con sé qualche giocatore di fiducia. Mi aspetto una rivoluzione, dire soltanto che questa squadra è stata allenata male è esagerato. Nel calcio è il campo a decidere il tuo valore: se questa stagione la Fiorentina ha fatto 39 punti significa che i giocatori sono questi. Tranne Dragowski e Vlahovic sono stati tutti insufficienti. E io personalmente ci penserei bene a rinnovare il contratto a Ribery“.