Galbiati: “La non contemporaneità delle partite è assurda, la Fiorentina partirà avvantaggiata. Ikonè? Se non si ambientasse nemmeno dopo le vacanze…”

Roberto Galbiati , ex giocatore della Fiorentina , è intervenuto a Lady Radio per fare il punto della situazione sulla squadra di Vincenzo Italiano . L’ex difensore viola ha commentato anche il francese Jonathan Ikonè . Sentite cosa ha detto:

“Non dobbiamo fare i calcoli per l’Europa, piuttosto facciamo sei punti e poi si vedrà. Questo campionato ci ha già sorpreso più di una volta. Ci saranno degli assenti, ma la vittoria sulla Roma è ottima per affrontare le ultime due che vengono. La non contemporaneità è un’assurdità all’italiana, forse giocheremo contro una squadra già salva. Giocare dopo gli altri resta un vantaggio“.

Su Ikoné ha poi commentato: “Se non riuscisse ad ambientarsi nemmeno quando la squadra si ritroverà dopo le vacanze, ci sarebbe da preoccuparsi. Fino ad allora, però, diamogli tempo“.