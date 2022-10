Galbiati: “L’unico attaccante che la Fiorentina ha indovinato negli ultimi anni è Vlahovic. Su Jovic dico che…”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati, a Lady Radio, ha toccato vari temi di attualità viola: “Qualcosa Italiano dovrebbe cambiare, non tanto nel modulo ma nell’imporre il gioco. Serve decifrare chi comprare come punta. L’unico attaccante che la Fiorentina ha indovinato negli ultimi anni è Vlahovic”.

Poi ha proseguito: “Probabilmente la Fiorentina, quando mancano due o tre calciatori, non ha più quella qualità che la contraddistingue. Jovic? A Madrid ha giocato esterno o come seconda punta, il suo ruolo credo sia quello. Questo può essere uno spunto per provare a cambiare qualcosa”.