Galbiati: “Milenkovic è l’ultimo dei centrali in questo momento. Fossi Italiano non lo farei giocare in Turchia”

Da ex difensore, Roberto Galbiati giudica il momento dei centrali viola. E ne esce fuori un’analisi che riserva delle sorprese: “L’ultimo in questo momento come ordine è Milenkovic. Anche domenica ha fatto qualche piccolo errorino che nessuno si aspettava da lui” ha detto a Lady Radio.

Poi Galbiati ha aggiunto sul serbo: “Credo che giovedì in coppa col Sivasspor non giochi, fossi in Italiano in una partita come quella che è importantissima devono scendere in campo i giocatori che sono più in forma e Martinez Quarta e Igor sono più avanti in questo senso rispetto a lui”.