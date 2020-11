Galbiati: “Non so se mandare via Iachini sia la scelta migliore. Le intenzioni di Commisso e Pradè non sembrano coincidere a su Prandelli…”

L’ex difensore della Fiorentina e opinionista tv Roberto Galbiati a Lady Radio ha toccato varie tematiche di casa viola tra cui la situazione tecnica: “La Fiorentina deve cambiare marcia in ogni modo, non so se mandare via Iachini sia la scelta migliore. L’importante è che la decisione sia presa all’unanimità, cosa non facile visto che le intenzioni Commisso e Pradè non sembrano coincidere. In caso di cambio in corsa, chiamerei Prandelli come traghettatore fino a fine stagione, è un ottimo tecnico e conosce bene la piazza”.

0 0 vote Article Rating