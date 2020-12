Galbiati: “Nonostante la buona prestazione, ci vorrà ancora tanto tempo per rivedere il vero Ribery. Sorpreso dalla sostituzione di Vlahovic mentre da Biraghi mi aspetto di più”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati a Lady Radio ha analizzato così la prestazione dei viola contro il Sassuolo: “Ribery ha fatto la miglior partita dell’ultimo periodo, ma ancora non l’abbiamo ritrovato. È stato bravo a conquistarsi da solo il rigore, nell’occasione della traversa sembrava il Ribery del Bayern Monaco, ma credo che ci vorrà ancora tanto tempo per rivedere quello vero. Vlahovic ha dimostrato di essere un punto di riferimento per la squadra. Sono rimasto sorpreso dalla sua sostituzione, io non l’avrei mai tolto”. Una battuta poi anche sulla prestazione di Cristiano Biraghi: “Ieri sera non mi è piaciuto così come da diverse partite. Da un nazionale pretendo di più. Darei spazio a Barreca, anche per vederlo un po’”.

