Galbiati: “Pensare all’Europa è un’utopia per la Fiorentina. Per i viola ora come ora è difficile anche andare a giocare a Lecce”

L’ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati, ha espresso il proprio commento sulla situazione dei viola, intervenendo su Lady Radio: “Pensare all’Europa è un’utopia, adesso c’è da recuperare in classifica per poi vedere se dopo la sosta possa essere cambiato qualcosa e che il mercato possa dare un aiuto in più”.

E ancora: “Da qui alla sosta, il calendario riserva alla Fiorentina solo due brutte partite, ma questo solo sulla carta, perché vedendo come siamo messi ora, diventa difficile anche andare a giocare a Lecce“.