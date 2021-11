Galbiati: “Per me Vlahovic voleva battere il rigore contro il Cagliari, ma gli è stato impedito. Torreira migliora, ma gli anni passano per tutti”

L’ex giocatore della Fiorentina, Roberto Galbiati, ha parlato dei temi del momento in casa viola a Lady Radio.

Queste le sue parole: “Domenica la Fiorentina è stata molto brava, a differenza della Lazio non si è vista nemmeno l’assenza di Gonzalez. Saponara? E’ un giocatore molto tattico, da lui non possiamo pretendere la corsa dell’argentino. Non sono rimasto sorpreso da Vlahovic, perché ha personalità e carattere. Dico di più: per me contro il Cagliari voleva batterlo lui il rigore, ma gli è stato impedito. Andrà via, ma finché indosserà la maglia della Fiorentina io farò il tifo per lui. Ha cominciato a fare gol su azione, anche Italiano ha capito che va messo in condizione di fare gol”.

Continua così Galbiati: “Milenkovic-Quarta? Per me è la coppia migliore: uno è alto e forte di testa, l’altro più rapido e forte con i piedi. Torreira sta migliorando partita dopo partita, ma non è quello della Sampdoria o dell’Arsenal: gli anni passano per tutti”.