Galbiati: “Prenderei Cistana e terrei Pezzella al posto di Milenkovic. Burdisso come dirigente non è che abbia fatto molto, mi chiedo se in società…”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati ha parlato così a Lady Radio: “La Fiorentina si sta muovendo tanto per rivoluzionare la società, l’importante è che dopo aver rimesso a posto la società sistemino anche la squadra. Burdisso come dirigente non è che abbia fatto molto. Mi chiedo se in società non ci fosse già qualcuno che poteva fare quel ruolo. Se dovessi salvare uno tra Pezzella e Milenkovic terrei il primo. Il centrale serbo non è migliorato molto negli ultimi anni. Acquisti? Uno come Cistana lo prenderei, penso che possa essere il profilo giusto per la nuova Fiorentina”.