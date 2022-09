Galbiati: “Quella contro il Verona non è la vittoria scacciapensieri. Penso che la soluzione Kouame centravanti la rivedremo”

L’ex calciatore della Fiorentina Roberto Galbiati, a Toscana Tv, ha analizzato così il momento viola: “Quella contro il Verona è una vittoria importante, ma non è la vittoria scacciapensieri. Sono tre punti che danno morale. Ma le partite a venire ci diranno se la Fiorentina è fuori dalla crisi. Inoltre i viola affronteranno l’Atalanta, ed è la squadra più in forma del campionato”.

Poi ha proseguito: “Penso che la soluzione Kouame centravanti la rivedremo, in particolar modo fuori casa. O almeno finchè Luka Jovic non ritroverà la forma ideale. Ikonè è un calciatore che ha bisogno di spazi per esprimersi al meglio”.