Galbiati: “Riprenderei Lirola, a Marsiglia ha fatto bene. Dragowski? Ricordiamoci che insieme a Vlahovic ha salvato la Fiorentina”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati a Lady Radio ha toccato alcuni temi di attualità viola: “Lirola ha fatto bene al Marsiglia soprattutto per il ruolo in cui ha giocato, da esterno destro di centrocampo nel 3-4-3. Lo riprenderei volentieri. Dragowski? Capisco le idee degli allenatori però non ha piedi malvagi. Ricordiamoci che quest’anno chi ha salvato la Fiorentina è stato lui insieme a Vlahovic”.