Galbiati: “Se la Fiorentina gioca così anche con la Juve, arrivederci. E’ successo qualcosa a livello di testa, soprattutto dalla mancata finale di Coppa Italia”

Roberto Galbiati, difensore della Fiorentina nella stagione del furto della Juventus, ha commentato a Lady Radio il momento della Viola, soffermandosi ovviamente sulla disastrosa sconfitta di ieri pomeriggio. Ecco le sue parole:

“La partita di ieri è un grande campanello d’allarme. La Fiorentina contro la Sampdoria è stata un disastro. Se speri di andare in Europa giocando così anche con la Juve, arrivederci. In difesa è evidente lo stato confusionario, le linee non sono coordinate e ciò dipende dalla testa. Forse pensavano di avere già l’Europa in pugno. Dalla Juve in Coppa in poi è successo qualcosa: tra infortuni e varie non è stato possibile invertire questa tendenza. Forse c’era la convinzione di meritarsi la finale e di essere usciti immeritatamente”.

Sulla gestione dei cambi in corsa ha detto: “Non cambia niente quando ci sono, nonostante siano ben 5. Chi entra non cambia le cose, come se non ci fosse. A volte, sarebbe dovuto cambiare anche il modulo, per provare qualcosa di diverso…”