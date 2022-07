Galbiati: “Se parte Milenkovic, serve un profilo internazionale. Avere due punte che devono conquistarsi il posto forse non è molto conveniente”

Intervenuto a Toscana Tv, l’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati ha toccato vari temi del mondo viola: “Sostituto di Milenkovic? Intanto possiamo dire che abbiamo Quarta. Non ho un nome ben preciso da “indicare”. La Fiorentina deve gestire al meglio il centrale argentino. Certo è che se dovesse partire Milenkovic, i viola dovrebbero prendere un centrale di livello internazionale, un profilo come Dodo, per intenderci.

Poi ha proseguito: “Jovic? E’ un ottimo giocatore. Al Real Madrid aveva davanti Benzema e non è semplice. Con il serbo, l’investimento di Cabral viene un po’ sminuito. Avere due punte che devono conquistarsi il posto forse non è molto conveniente“.