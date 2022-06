Galbiati: “Tra Belotti e Pinamonti prenderei il secondo. Vi spiego il perché”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati è intervenuto a Lady Radio: “L’unico giocatore della Primavera che ritengo pronto per la Prima Squadra è Corradini: può fare diversi ruoli, lo farei valutare a Italiano nel ritiro di Moena. Jovic? Uno come lui giocherebbe in quasi tutte le squadre d’Europa: al Real si è trovato davanti un mostro sacro come Benzema.

Continua così Galbiati: “Tra Belotti e Pinamonti prenderei più il secondo, perché è un attaccante di prospettiva e più giovane di sei anni. Inoltre, nelle ultime due stagioni il rendimento del Gallo è calato molto”.