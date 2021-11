Galetti: “Avviati i primi contatti tra Fiorentina e Real Madrid per Borja Mayoral”

Il giornalista di Sportitalia Rudy Galetti ha aggiornato la situazione sull’interesse della Fiorentina per l’attaccante spagnolo della Roma, ma in prestito dal Real Madrid, Borja Mayoral. Secondo quanto riportato sul suo profilo Twitter, sarebbero stati avviati i primi contatti tra la società viola e i Blancos per il giocatore, che con tutta probabilità lascerà la Roma e potrebbe farlo già nella prossima finestra di mercato invernale.

Queste le sue parole: