Galli: “Ancora non è arrivata la scossa di Prandelli ma è la scelta giusta per la Fiorentina. Milan da scudetto? Merito di Pioli”

Ex storico difensore del Milan, Filippo Galli a Lady Radio ha parlato del match in programma domani a San Siro: “Il Milan in questo momento ha i favori del pronostico, considerando come sta andando la stagione ma anche la consapevolezza che la squadra sta mettendo in campo ora, anche senza Ibrahimovic. Pioli ha saputo dare uno stile di gioco importante. La Fiorentina sta cercando di ritrovarsi dopo aver cambiato allenatore, anche se alla prima non è arrivata la scossa che ci si aspettava. Prandelli è sempre stato amato da Firenze per cui da questo punto di vista la scelta è giusta, conosce l’ambiente ed ha tanto da portare alla causa. Milan da scudetto? Considerando le difficoltà vissute dalle altre, credo che il Milan possa ambire anche al di sopra di un piazzamento tra le prime quattro. Pioli non è spesso valutato per quanto sta facendo ma credo ci sia molto della sua capacità di interagire con i giocatori in tutti questi risultati. Con il Napoli ho visto una squadra che ha sofferto ma che poi si è rimboccata le maniche nei momenti difficili e questo è cruciale per una squadra che vuole vincere”.

