Galli: “Berardi è un vuoto a perdere, non riprenderesti mai i (tanti) soldi che dovresti spendere. Piuttosto la Fiorentina prenda Deulofeu”

L’ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, nel suo intervento a Lady Radio, ha espresso le proprie remore circa un possibile arrivo di Berardi in viola: “Ma il Sassuolo perché dovrebbe cedere il proprio miglior giocatore a gennaio? Tanto più adesso che sembra intenzionata a risalire in classifica”.

E ancora su Berardi: “Potrebbe essere uno di quei pilastri sul quale costruire il futuro, questo sì, ma è un vuoto a perdere, perché non riprenderesti mai la cifra che avresti speso per uno come lui, visto che è un classe ’94”.

E infine: “Più volentieri prenderei Deulofeu, faresti una crescita ulteriore e ha già giocato in palcoscenici importanti”.