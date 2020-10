Galli: “Callejon spaesato perché fuori ruolo, avrà toccato tre palloni? Faccio fatica a trovare un’idea all’interno di questa squadra”

L’ex portiere e dirigente della Fiorentina, Giovanni Galli, ha commentato su Lady Radio quello che ha fatto vedere la squadra nella partita di ieri con l’Udinese: “Un’idea questa squadra deve averla, ma sinceramente fatico a trovarla. Callejon era spaesato in mezzo al campo. Se devo trovare un giocatore che faccia da raccordo posso mettere Kouame, Cutrone, lo stesso Saponara che ho ancora in rosa. Non Callejon che era palesemente fuori ruolo. Avrà toccato tre palloni in tutta la partita?”.

