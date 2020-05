Galli: “Commisso è un imprenditore, ma per lui la Fiorentina non è un’azienda come le altre”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina e oggi opinionista, ha parlato così a Lady Radio: “La Germania ha viaggiato in tutto e per tutto in maniera diversa rispetto agli altri paesi. Sono più attrezzati e le regioni hanno degli statuti particolari, quindi sono più liberi di scegliere. In Italia giustamente dobbiamo sottostare a diverse priorità: la salute dei calciatori, ma anche delle persone che lavorano a stretto contatto. Come detto più volte, siamo di fronte ad un’eventuale tour de force perché le partite si giocherebbero ogni tre giorni. La UEFA dovrebbe posticipare la scadenza dei campionati, così da salvaguardare la salute e allo stesso tempo permettere di terminare la stagione. Ci vuole un po’ di buon senso da parte di tutti. Commisso? Ha entusiasmo, riesce a trasmetterlo agli altri e si è preso a cuore la situazione che sta succedendo a Firenze. E’ un imprenditore, ma per lui la Fiorentina non è solo un’azienda della sua galassia. Ha colpito tutti la disponibilità dell’uomo nei confronti della città, senza dimenticarsi che ha già comprato il centro sportivo nuovo e sta portando avanti la battaglia per il nuovo stadio. Chiesa? La sensazione è che Commisso stia facendo tutto il possibile per arrivare ad una conclusione che vada bene ad entrambe le parti. Dragowski-Milan? I rossoneri hanno ancora un anno di Reina a contratto. Il polacco ha avuto la sfortuna di giocare due campionati a metà: il girone di ritorno con l’Empoli nella scorsa stagione e l’andata di questa. E’ un portiere che a me piace e si sta affermando molto bene”.