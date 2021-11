Galli: “De Ligt ha ammorbidito a suon di calcioni Vlahovic. In queste situazioni Italiano deve trovare soluzioni alternative e non andare a picchiare contro il muro con questo 4-3-3”

Per la gestione della partita contro la Juventus, l’ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio, ha riservato qualche critica a Vincenzo Italiano.

“Vlahovic aveva sempre addosso l’avversario diretto – ha detto Galli – De Ligt lo ha ammorbidito a suon di calcioni e anche Rugani lo ha controllato. Quando si ritrova in mezzo alla morsa degli avversari, devi trovare soluzioni alternative, non bisogna andare a sbattere diritti contro il muro con questo 4-3-3″.

E ancora: “Un allenatore deve anche leggere la partita e capire come può vincerla e come può mettere in difficoltà un avversario”.