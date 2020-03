Galli: “Difficile che sia possibile tornare a giocare presto. Rimettere in poco tempo 50mila persone in uno stadio mi pare difficile”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina e oggi opinionista, ha parlato così a Lady Radio: “Non ci voleva un genio per capire che spostare l’Europeo, per permettere ai campionati di finire, sia la cosa giusta. Non sono mica tanto convinto di come si sta evolvendo la situazione: ho paura e non sono ottimista sul fatto che tra un mese o anche due sia possibile tornare a giocare. Rimettere 50mila persone in uno stadio, o anche solo far giocare una partita: sinceramente ho i miei dubbi, mi pare che non si sia ancora compreso il pericolo reale di questo virus. Fatico a pensare che tra due settimane si possa uscire di casa e riprendere la vita normale come se non fosse successo niente”.