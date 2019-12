Galli: “Dopo il gol di Dzeko, la Fiorentina si è sgonfiata. Dunga e Di Biagio sarebbero due salti nel vuoto…”

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli a Lady Radio ha commentato l’esonero di Montella parlando anche degli eventuali sostituti: “Dunga ad allenare la Fiorentina? Non lo so, arriva da un’altra realtà. Stimo la persona e il professionista, ma mi pare un salto nel buio. E’ un tecnico che è diversi anni che è fermo e che ha allenato solamente in brasile. Esonero di Montella? Dopo il pareggio contro l’Inter dissi che se la gente era entusiasta, c’era da preoccuparsi. L’Inter giocava a ritmi bassi. Dispiace, ma l’esonero del tecnico era inevitabile. Ieri sera la squadra viola è andata bene nei primi 15 minuti, ma dopo aver preso il primo gol i gigliati si sono sgonfiati. Di Biagio? Arriva da un’esperienza in under 21, penso possa essere un salto nel vuoto anche lui, perché ha fatto solamente il selezionatore”.