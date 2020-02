Galli: “Dragowski è ormai un punto di riferimento della Fiorentina. Alla sua età è normale sbagliare; in passato notavo dubbi, vi spiego perchè…”

L’ex portiere di Fiorentina e Milan Giovanni Galli, intervistato dal Corriere dello Sport ha descritto così il momento dell’estremo difensore viola: “Dragowski è un ottimo portiere, la Fiorentina ha fatto bene ad investire su di lui e adesso ha trovato un punto di riferimento per il presente e per il futuro. Dragowski si è ormai ritagliato un ruolo importante nella squadra, tanto da diventarne come dicevo un punto di riferimento. I compagni si fidano di lui, perché dà sicurezza al reparto difensivo ed è del tutto naturale che possa commettere ancora qualche errore: alla sua età è logico sbagliare di quando in quando, altrimenti sarebbe un fenomeno e di fenomeni a 23 anni in giro non ne vedo molti. Specie considerando che gli errori di cui sopra sono sempre più diluiti, segno ulteriore di un processo di maturazione che sta andando avanti nella maniera giusta. Di lui ora si fidano anche i tifosi. In passato mi era capitato di notare i dubbi, per non dire la scarsa considerazione, che circondavano gli interventi di Dragowski e lo si percepiva nel brusio e nei commenti allo stadio. Ciò non accade più, anzi il pubblico mi sembra ben predisposto. Per questo e per altri motivi, il ragazzo ha acquisito nuove certezze”.