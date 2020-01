Galli: “Dragowski ha lanciato dei segnali importanti. Mercato? Alla Fiorentina servono…”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina e oggi opinionista, ha parlato a Lady Radio: “Per quanto riguarda l’entusiasmo è ovvio che il pareggio lo faccia diminuire, ma potrebbe essere un incidente di percorso. Contro il Genoa la Fiorentina è partita bene, poi il calcio di rigore ha cambiato l’inerzia della partita. Per fortuna Dragowski è riuscito a fare finalmente una gara all’altezza, il polacco ha lanciato dei segnali di essere un portiere vero. Attento e concentrato, è stato caricato anche dall’entusiasmo delle ultime partite che ha aumentato la consapevolezza di se stesso: ha fatto tre interventi determinanti in momenti diversi della partita. La Fiorentina è ancora in fase di costruzione, sul mercato deve trovare giocatori funzionali al progetto tecnico. Sui nomi che leggo ho dei dubbi, su altri non sono convinto per niente. Mi aspetterei il massimo, ma il massimo devono essere calciatori funzionali. Duncan? Non è certamente uno alla Davids, ma è un giocatore muscolare e dinamico. Per programmare il futuro va bene anche un giocatore come lui”.