Galli e la richiesta per il calcio fatta a Giani: “Sospendere il pagamento della Tari”

Sospendere il pagamento della Tari per le associazioni sportive. Questa la richiesta fatta dall’ex portiere e dirigente della Fiorentina, Giovanni Galli, che da poco indossa le vesti di consigliere regionale della Lega. Richiesta inviata direttamente al presidente della Regione, Eugenio Giani, per cercare di dare un sollievo economico allo sport dilettanti. “Le associazioni sportive dilettantistiche – spiega Galli a La Nazione – stanno attraversando, stante la pandemia, un periodo particolarmente difficile anche dal punto di vista economico. E’ doveroso, quindi, come più volte da me richiesto anche durante i miei interventi in Aula, che la Regione si adoperi per sostenere adeguatamente le varie realtà sportive toscane, messe a dura prova dal Covid-19″.

Un’iniziativa caldeggiata è appunto chiedere la sospensione del pagamento della Tari. “Scadrà il 2 dicembre per tutti sodalizi regionali. Per questo ho scritto al Presidente Giani, in cui lo inviterò, memore tra l’altro della sua vicinanza a questo mondo come ex dirigente del Coni e delle promesse fatte in campagna elettorale dove aveva ipotizzato di portare a dieci milioni il contributo per le società sportive, a procedere immediatamente in tal senso”.