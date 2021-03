Galli: “Fiorentina con dei difensori che si accorgono ciò che succede sempre un attimo dopo. Prandelli mi sgomenta ma ha a disposizione una squadra veramente mediocre”

L’ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, ha analizzato la gara contro la Roma su Lady Radio e ha detto: “Sei stato in campo per vedere gli eventi, senza azzannare una squadra che ha tante difficoltà come la Roma. E poi ci sono tanti errori. Abbiamo difensori che in questo momento sono in grande confusione e che non hanno mai una lettura preventiva, si accorgono di quello che succede in campo sempre un attimo dopo”.

E ancora: “Anche Prandelli…sono sgomento. Ho visto Martinez Quarta a centrocampo e poi Pezzella e Milenkovic in attacco dopo aver preso il gol del 2-1. Detto questo, il materiale a disposizione dell’allenatore è mediocre, la squadra non ha la forza interiore per reggere l’urto di una situazione del genere. Fortunatamente Benevento e Spezia stanno perdendo colpi, ma il Cagliari ha vinto due partite di fila, il Torino deve recuperare due partite”.