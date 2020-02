Galli: “Fiorentina, serve una svolta tattica. Chiesa? Basta dire che può giocare alla Dybala”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina e oggi opinionista, ha parlato così a Lady Radio: “Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, contro il Milan ho visto una Fiorentina rinunciataria fino all’espulsione di Dalbert. Va fatta una scelta a livello tattico: contro l’Udinese è l’occasione buona per proporre un 4-3-3. I rossoneri hanno pensato con un po’ di superficialità di aver già vinto, mentre i ragazzi di Iachini ci hanno creduto fino all’ultimo beneficiando anche di qualche errore degli avversari. Il tecnico della Fiorentina ha fatto una cosa di grande coraggio, aver inserito tre attaccanti per cercare il pareggio mi sembra un messaggio importante dato alla squadra. Chiesa? E’ inutile che si continui a dirlo, non può giocare alla Dybala e non è un giocatore simile all’argentino. La Viola ha coraggio, anche contro l’Atalanta ha vinto la partita con l’uomo in meno. Sabato la classifica non era rasserenante, ma alla fine abbiamo preso un pareggio e Genoa e Lecce hanno perso. Adesso serve il cambio di passo, bisogna diventare più coraggiosi. Togliere Castrovilli per mettere un attaccante è stata una bella mossa, non credo che l’avrebbero fatto in tanti”.