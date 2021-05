Galli: “Gravi gli errori della difesa, terrificanti le parole di Iachini. Fatico a capire le idee della Fiorentina per il futuro”

L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha commentato a Lady Radio il pareggio per 3-3 contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Nella difesa viola mancano organizzazione e attenzione: quando è arrivato al posto di Montella, Iachini riuscì a migliorare la retroguardia. La cosa terrificante sono le parole del mister a fine partita: non può dire di aver studiato i tagli del Bologna dopo che la Fiorentina ha subito tre gol in quel modo. Si sta giocando in Serie A, ma di che stiamo parlando? Un errore ci può stare, ma non tutti quelli commessi ieri”.

Continua così Galli: “Dragowski? Probabilmente mi ero illuso su di lui, pensando che potesse fare chissà cosa. Gli manca qualcosa, ma devo capire cosa. Il portiere non deve solo parare, ma anche coordinare l’intera difesa. In ottica futura, tra Bonaventura e Ribery, mi prendo il primo. Futuro? La società deve porre la basi per un qualcosa che rimanga nel tempo. In questo momento vedo poca chiarezza: per Vlahovic si chiede sessanta milioni di euro, Pezzella e Milenkovic hanno già le valigie pronte. Faccio fatica a capire quali sono le idee della Fiorentina per il futuro. Non bisogna dare per scontata la vittoria contro il Crotone all’ultima giornata, anche con l’Inter hanno giocato alla morte”.